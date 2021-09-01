Президент Ильхам Алиев поздравил вьетнамского коллегу (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил Президенту Вьетнама Нгуену Суан Фуку поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ Вьетнама с национальным праздником Социалистической Республики Вьетнам – Днем независимости.

Нынешний уровень развития традиционно дружественных азербайджано-вьетнамских связей вызывает удовлетворение. Между нашими странами существуют политические связи высокого уровня, тесные контакты в экономической и гуманитарной сферах. Наши двусторонние отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, также сопровождаются плодотворным сотрудничеством в многостороннем формате.

Верю, что мы успешно продолжим совместные усилия, направленные на расширение наших связей и дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Вьетнама – постоянного процветания и спокойствия", - говорится в поздравлении главы государства.