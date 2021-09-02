Армения все еще демонстрирует неготовность к политике добрососедства - МИД Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Армения все еще демонстрирует неготовность к политике добрососедства.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью главы МИД Армении агентству «РИА Новости», сообщает в четверг Trend.

"Реваншистские заявления и поведение армянской стороны демонстрируют то, что она все еще не готова к политике добрососедства, опирающейся на принципы международного права", - сказала Абдуллаева.

Она отметила, что в интервью министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян повторил традиционную противоречащую международному праву позицию официального Еревана, отражающую территориальные претензии к Азербайджану. Разжигая агрессивный сепаратизм на территориях в рамках международно признанных границ Азербайджана, он ясно демонстрирует, что его «стратегия мира и безопасности» ничто иное, как фальсификация, и то, что его страна все еще не отказалась от своей захватнической политики.

«МИД Азербайджана доводит до внимания министра иностранных дел Армении, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с требованиями международного права, и настало время для выполнения заявлений, подписанных сторонами. Понять эту реальность в интересах армянской стороны, потому что эта страна может, наконец, отказавшись от лжи и иллюзий, настроиться на будущее развитие и прогресс. Азербайджан неоднократно заявлял о том, что является сторонником нормализации отношений на основе принципов международного права», - подчеркнула Лейла Абдуллаева.

(Перевод: Кямаля Сеидова)