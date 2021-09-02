В совместном мониторинговом центре в Агдаме отметили День Победы Турции и День турецких вооруженных сил (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме были отмечены День Победы Турции и День турецких вооруженных сил.
Как передает в четверг Trend, об этом сообщается на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.
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