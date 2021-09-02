В Турции встретили представителей ВВС Азербайджана, отправившихся на учения TurAz Şahini – 2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Турции встретили личный состав ВВС Азербайджана в количестве 78 человек, вылетевший в братскую страну для участия в совместных тактико-летных учениях TurAz Şahini – 2021 в городе Конья.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующая публикация размещена на официальной странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Отметим, что в учениях примут участие 2 истребителя МиГ-29 и 2 штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана.

Учения пройдут с 6-го по 17 сентября.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)