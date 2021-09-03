Президент Ильхам Алиев внес изменение в Указ о создании ОАО "Аграрная заготовка и снабжение"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ о внесении изменения в Указ Президента Азербайджана за №400 "О создании ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" от 14 декабря 2018 года.
Согласно документу, статья 3.3 Указа приводится в следующей редакции:
"3.3. ОАО является коммерческим юридическим лицом, обеспечивающим ведение операций купли - продажи продуктов питания по государственному заказу через электронный портал "Закупка продуктов питания по государственному заказу", а также осуществление других мер для организации деятельности в данной области".
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