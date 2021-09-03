Президент Ильхам Алиев внес изменение в Указ о создании ОАО "Аграрная заготовка и снабжение"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ о внесении изменения в Указ Президента Азербайджана за №400 "О создании ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" от 14 декабря 2018 года.

Согласно документу, статья 3.3 Указа приводится в следующей редакции:

"3.3. ОАО является коммерческим юридическим лицом, обеспечивающим ведение операций купли - продажи продуктов питания по государственному заказу через электронный портал "Закупка продуктов питания по государственному заказу", а также осуществление других мер для организации деятельности в данной области".