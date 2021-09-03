В Азербайджане избраны новые председатели и секретари ОИК

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане избраны новые председатели и секретари окружных избирательных комиссий.

Об этом на заседании ЦИК сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Trend.

Он напомнил, что на прошлом заседании было сформировано 125 окружных избирательных комиссий, которые уже приступили к работе.

Глава ЦИК отметил, что на следующем этапе будут сформированы участковые избирательные комиссии: «При их формировании необходимо учесть, что члены комиссий избирательных пунктов, распущенных ЦИК, не могут участвовать в избирательной комиссии как члены. Избирательные пункты формируются заново, и члены комиссий распущенных пунктов не имеют никаких полномочий».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)