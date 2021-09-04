Сахиба Гафарова примет участие в V Всемирной конференции председателей парламентов

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова отправится 5 сентября с рабочим визитом в столицу Австрии Вену для участия в V Всемирной конференции председателей парламентов.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, до этого мероприятия, организованного совместно Межпарламентским союзом, парламентом Австрии и ООН, состоится 13-я встреча женщин-председателей парламентов. Председатель Милли Меджлиса выступит на встрече по вынесенным на обсуждение вопросам.

Спикеры, которые примут участие в V Всемирной конференции председателей парламентов, обменяются мнениями на такие темы, как борьба с пандемией, ожидания в связи с постпандемийным периодом, а также связанные с изменением климата неотложные меры, предотвращение дезинформации, участие молодёжи в политике и гендерное равноправие.

Программой визита предусмотрены встречи Сахибы Гафаровой с участвующими в конференции главами делегаций и другими официальными лицами.

Визит завершится девятого сентября.