Началась поездка группы жителей Агдама в свой родной город
БАКУ /Trend/ - Началась поездка группы жителей Агдама в свой родной город.
Как передает Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.
«Сегодня группа жителей Агдама впервые совершила поездку в Агдам. Едем в Агдам», – отметил спецпредставитель Президента Азербайджана.
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