В Агдаме продолжаются работы по созданию инфраструктуры – спецпредставитель Президента Азербайджана

АГДАМ /Trend/ - Это очень знаменательный день. Сегодня была организована первая поездка местных жителей в Агдам. Гости сейчас знакомятся с генеральным планом города.

Об этом сказал Trend специальный представитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Он отметил, что в Агдаме ведутся широкомасштабные работы.

«Незамедлительно началась разработка генерального плана Агдама. Как вы знаете, 28 мая 2021 года в ходе визита в Агдам Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации этого генерального плана общественности. Глава государства также участвовал в закладке фундамента города. На фоне всех этих процессов продолжается создание единой базовой инфраструктуры, а также строительные работы. К сожалению, Агдамский район – самый загрязненный регион в плане неразорвавшихся боеприпасов и мин. Это создает много трудностей в нашей деятельности. Тем не менее, работа идет очень быстро.

Мы рассматриваем эту поездку как часть Великого возвращения. Эти поездки будут продолжаться до тех пор, пока вынужденные переселенцы не вернутся на свои родные земли», – отметил Эмин Гусейнов.