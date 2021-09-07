Депутат Кёнуль Нуруллаева представила отчет о своей деятельности за 8 месяцев 2021 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Национального собрания (Милли Меджлис) предоставила отчет о своей деятельности за 8 месяцев 2021 года. За отчетный период в офис депутата поступило 1806 обращений граждан. Во время 101 приема, включая те, которые были организованы на местах, а также непосредственные и онлайн-приемы, было выслушано 690 граждан. А число граждан, участвовавших во время встреч на местах составило 760. 294 обращения поступило непосредственно в офис депутата, 284 – посредством социальных сетей, 256 – во время телефонных звонков, 198 – в письменной форме и 14 – через Аппарат Национального собрания. Обращения, поступившие в письменной форме, были отправлены в соответствующие инстанции для дальнейшего разрешения. Классифицируя обращения, можно отметить просьбы касательно таких вопросов, как предоставление финансовой помощи, благоустройство кварталов, занятость, помощь в медицинском обследовании и получении лечения, жалобы по поводу работы государственных и негосударственных органов, а также улучшение жилищно-бытовых условий. 98% обращений (825 граждан), поступивших касательно финансовой помощи, медицинского обследования и лечения, а также ремонта квартир были решены.

За отчетный период была также осуществлена обширная деятельности по вопросам касательношехидов и гази Отечественной войны. Итак, для увековечения имени шехида Мамедова Забиюллы Шахин оглы был построен «Булаг-комплекс в честь шехида». 4 гази из Низаминского района, получивших тяжелые ранения в сражениях, были взяты под опеку и прошли курс лечения и реабилитации. Также была организована акция по посадке деревьев в память о шехидах Отечественной войны. За последние 8 месяцев 2568 лицам была предоставлена различная помощь.

Депутат принимала активное участие в обсуждении многих законодательных актов, включая законы «О страховании от безработицы», «О занятости», «О трудовых пенсиях», «О семейном кодексе», «Об обеспечении гендерного равенства», и предоставила соответствующие предложения и рекомендации как касательно перечисленных документов, так и отчетов некоторых государственных органов.

В течение этого периода К.Нуруллаева также продолжила работы в области реализации проектов по поддержке талантливой молодежи, а также женщин. В связи с этим можно отметить включение Низаминского района в состав регионов, которые охватывает программа предпринимательства Youth Inc., создание возможностей для участия молодежи и женщин в предпринимательской деятельности, привлечение инновационных стартапов и бизнес-проектов и т.д.

За отчетный период депутат также выразила свое отношение к важным событиям, стоящим на национальной и мировой повестках дня. В течение отчетного периода в международной прессе было опубликовано 17 статей депутата. Выступив с 514 статьями и заявлениями в 2359 ресурсах местной прессы, К.Нуруллаева также была активна в социальных сетях, поделившись 1638 постами на азербайджанском, английском, русском, турецком и французском языках.

Первые восемь месяцев этого года были плодотворными и с точки зрения деятельности К.Нуруллаевой в качестве руководителя Рабочей группы по азербайджано-хорватским связям. В рамках деятельности в этой области следует отметить подготовку предложений по определению направлений развития азербайджано-хорватских отношений.

Касательно деятельности в ПАСЕ следует отметить выступления депутата на обсуждениях, проведенных за последние 8 месяцев. Выступления охватывали такие темы, как «Проблемы этнической дискриминации в Европе», «Процесс вакцинации», «Насилие в отношении детей», «Расширение участия женщин из непредставленных групп в принятии политических и общественных решений», «Роль депутатов в продвижении гендерного равенства и осуществление Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин с практической точки зрения». Помимо этого, депутат представляла Азербайджан на встречах таких международных организаций, как ООН, Координационный комитет CФИС и Организационный комитет Турции, Межпарламентский союз и женские организации ООН, Межпарламентская ассамблея СНГ.

Выступая на шестом пленарном заседании Международного парламента по толерантности и миру на тему «Будущее изменения климата: перспективы и вызовы для процветания и мира», К.Нуруллаева рассказала о ситуации в Карабахе, продолжающихся работах по восстановлению освобожденных территорий, а также донесла до международной аудитории нашу позицию о важности передачи минных карт азербайджанской стороне.

Депутат также была избрана членом Комитета по международным связям Международного парламента по толерантности и миру.