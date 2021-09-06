Военные эксперты России и Азербайджана обсудили на платформе Baku Network ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Ситуация в Афганистане остается одной из актуальных тем экспертных дискуссий на международном уровне.
Известный российский военный обозреватель Виктор Литовкин, военный аналитик, главный редактор 3rd View Рауф Раджабов и директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде обсудили дальнейшее развитие ситуации в Афганистане и на Южном Кавказе, значение военных учений на Каспии и перспективы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Эксперты обсудили влияние ситуации в Афганистане на более широкое географическое пространство, а также актуальность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По мнению экспертов, подписание этого соглашения минимизирует угрозы региональной безопасности.
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