В Лачинском районе начались азербайджано-турецкие учения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения двух стран с боевыми стрельбами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Основная цель учений - совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении военных операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию решений и управлению подразделениями.

Особое внимание в ходе учений уделяется улучшению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях местности со сложным рельефом.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)