Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией - глава МИД (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая делегацию во главе с государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.
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