Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу, сообщает в среду Trend .

В мероприятии также принимают участие заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, руководители спортивных федераций, спортсмены и другие лица.

Отметим, что 7 сентября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Гайыбова министром молодежи и спорта Азербайджана. В связи с этим назначением вчера глава государства принял Фарида Гайыбова в видеофрмате.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)