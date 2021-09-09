Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации в результате 44-дневной операции. Турция, поддержавшая Азербайджан в тот период, и впредь будет рядом со своими братьями, основываясь на принципе "Одна нация, два государства".

Об этом сказал в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Турция придает огромное значение стабильности в регионе, в том числе на Кавказе, и делает все возможное для обеспечения мира и стабильности.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)