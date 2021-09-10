В Баку начало работу заседание министров экономики Тюркского совета (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), сообщает Trend.

Встреча проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами, создание Тюркского инвестиционного фонда, правовой статус Тюркской торгово-промышленной палаты. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят вопросы организации рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев)