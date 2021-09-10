Десятки компаний из стран Тюркского совета заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – Багдад Амреев
БАКУ /Trend/ - Десятки компаний из стран Тюркского совета заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.
Об этом сказал в пятницу генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев на 10-м заседании министров экономики стран Тюркского совета в Баку, сообщает в пятницу Trend.
«Существует большой потенциал для работы в Карабахском регионе Азербайджана», - сказал он.
Генсек напомнил о своем визите в 2020 году в Азербайджан, в частности, в Карабах.
«Нам было очень приятно, что нас принял Президент Ильхам Алиев», - сказал Амреев.
Он также отметил, что Тюркский совет является очень эффективным инструментом для взаимного экономического сотрудничества.
В Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).
Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.
В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.
Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.
(Автор: Садраддин Агджаев)