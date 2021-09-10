Правительство Азербайджана выделило $2,5 млрд на борьбу с пандемией - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана выделило 2,5 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 10-м заседании министров экономики стран Тюркского совета, сообщает Trend.

По его словам, эти средства были направлены ряду деловых и социальных структур Азербайджана, а также на обеспечение банковских обязательств.

«Внедрение этих механизмов помогло предпринимателям выйти из кризиса с меньшими потерями», - сказал Джаббаров.

Отметим, что сегодня в Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев)