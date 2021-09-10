ВС Азербайджана и Турции продолжают совместные учения групп подводного нападения и обороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Выполнены задачи очередного этапа совместных азербайджано-турецких учебно-тренировочных занятий групп подводного нападения и обороны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе этого этапа были успешно выполнены задачи по нейтрализации террористов и освобождению корабля, захваченного террористической группировкой в азербайджанском секторе Каспийского моря.

На очередном этапе учений с привлечением вертолетов и катеров спецназовцы двух братских стран четко и эффективно выполнили поставленные задачи, продемонстрировав высокий профессионализм.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)