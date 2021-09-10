Состоялось очередное заседание Госкомиссии по оценке ущерба в результате агрессии Армении

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Али Асадова в пятницу состоялось очередное расширенное заседание Государственной комиссии, созданной с целью обеспечения оценки и устранения ущерба, причиненного гражданскому населению и государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате агрессии вооруженных сил Республики Армения на территории Азербайджанской Республики с 27 сентября 2020 года.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в ходе заседания были заслушаны отчеты о проделанной за прошедший период работе, проведены обсуждения по предстоящей деятельности и даны соответствующие поручения для ее завершения в короткие сроки.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)