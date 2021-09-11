В Баку обсудили роль парламентов в развитии сотрудничества Азербайджана и Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку обсудили роль парламентов в развитии сотрудничества Азербайджана и Казахстана. 10 сентября спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, члены парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, в том числе председатель Самед Сеидов, встретились с казахстанской парламентской делегацией, возглавляемой председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Айгуль Куспан.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, на встрече Самед Сеидов рассказал об исторических отношениях между двумя странами, о важной роли парламентов в развитии отношений Азербайджана и Казахстана.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, отметила важное значение встречи со спикером парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным в Вене.

Самед Сеидов проинформировал гостей о строительных работах, проводимых в городе Шуша и других освобожденных районах Азербайджана. Он сообщил, что в Физули построен международный аэропорт, а город Агдам полностью очищен от мин.

Айгуль Куспан поздравила азербайджанский народ с восстановлением исторической справедливости и великой победой в 44-дневной Отечественной войне. Она подчеркнула, что Казахстан поддерживает территориальную целостность Азербайджана, сообщила о желании казахстанских компаний участвовать в восстановлении Карабаха.

Куспан также отметила глобальное значение транспортных коридоров, которые будут построены в регионе.

Выступившие на встрече заместитель председателя комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева и депутат Асим Моллазаде затронули тему перспектив расширения двустороннего сотрудничества.

Казахстанские депутаты Дархан Минбай и Абильфас Хамедов выразили уверенность в том, что новые реалии в регионе придадут импульс развитию отношений парламентов Азербайджана и Казахстана.

Они отметили, что победа в 44-дневной Отечественной войне, благоустройство и строительные работы, проводимые на освобожденных территориях, являются показателем мощи Азербайджана.

Во встрече также приняли участие депутаты Милли Меджлиса Севиль Микаилова, Турал Гянджалиев, Насиб Махамалиев, Камран Байрамов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов и советник посольства Жандос Нурмахамбетов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)