Турция оказывает Азербайджану самую большую поддержку в возрождении Агдама – замминистра

АГДАМ /Trend/ - Турция в настоящее время оказывает Азербайджану самую большую поддержку в процессе возрождения освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend замминистра торговли Турции Мустафа Тузчу, находящийся в Агдаме в составе делегации стран-участниц Тюркского совета.

Он отметил, что испытывает гордость от того, что находится в освобожденном от армянской оккупации Агдаме.

По его словам, вклад турецких компаний в возрождение этого города будет связан не только с торговой деятельностью.

«Поддержка Турецкого государства и народа будет заключаться в том, чтобы вернуть этим местам прежний облик», - подчеркнул Тузчу.

Отметим, что делегация стран-участниц Тюркского совета находится в Агдаме.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)