Карабах начинает возрождаться - турецкий депутат
АГДАМ /Trend/ - Карабах начинает возрождаться.
Об этом сказал в ходе посещения Агдама депутат Великого национального собрания Турции Ибрагим Кюршат Туна, сообщает в субботу Trend.
По его словам, в целях помощи делу возрождения Карабаха туда приедут турецкие бизнесмены, представляющие сферы энергетики, горнорудной промышленности, сельского хозяйства и другие области.
Турецкий депутат отметил, что армяне нанесли во время оккупации большой ущерб историческим, архитектурным памятникам Азербайджана, но теперь Карабах освобожден и начинает возрождаться.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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