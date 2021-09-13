Военные летчики Азербайджана и Турции продолжают совместные лётно-тактические учения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе совместных лётно-тактических учений «Сокол ТурАз – 2021», проходящих в турецком городе Конья, выполняются полеты авиационных транспортных средств по установленным маршрутам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На учениях совместно с военными лётчиками братской страны анализируется опыт, обретенный в Отечественной войне, и отрабатываются различные сценарии, в связи с которыми выполняются задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, осуществлению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)