Продолжается визит начальника Генштаба ВС Азербайджана в Турцию

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев, находящийся с официальным визитом в Турции, в понедельник встретился со вторым начальником Генерального штаба ВС Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу и командующим силами специального назначения генералом дивизии Омером Эртугрулом Эрбаканом.

Как передает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на встречах было отмечено развитие азербайджано-турецких связей и успешное продолжение сотрудничества в военной и других областях.

Подчеркивалась важность проведения совместных учений двух стран, была выражена уверенность в том, что учения сыграют исключительную роль с точки зрения обмена опытом, дальнейшего укрепления дружбы и братства.

Генерал-лейтенант Керим Велиев отметил, что считает проводимые в Баку совместные международные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана «Три брата – 2021» важными с точки зрения повышения профессионализма военнослужащих.

Была выражена уверенность в том, что расширение сотрудничества в оборонной области будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности двух стран и региона в целом.

Затем состоялось ознакомление с территорией Командования Сил специального назначения Турции.

В заключение встречи стороны обменялись плакетами.