В Агдаме пройдет международный симпозиум

БАКУ /Trend/ - В Агдаме 15-18 сентября пройдет международный симпозиум на тему: "Азербайджано-турецкие связи и международные отношения".

Как сообщает во вторник Trend, симпозиум состоится при организации Института истории Национальной академии наук Азербайджана, турецкой Высшей академии культуры, языка и истории имени Ататюрка и Исследовательского центра Ататюрка.

В симпозиуме примут участие более 30 ученых-историков из Азербайджана и Турции, руководство Высшей академией культуры, языка и истории и Исследовательского центра Ататюрка.

Участники симпозиума 15 сентября посетят на Аллее почетного захоронения в Баку могилу великого лидера Гейдара Алиева, мемориал турецким воинам и могилы шехидов событий 20 Января. Затем они отправятся в освобожденный от оккупации Агдам.

На симпозиуме будут представлены доклады об истории независимости Азербайджана, турецко-азербайджанском стратегическом партнерстве на пути к победе в Карабахе, турецко-азербайджанских отношениях за период от Батумского договора (4 июня 1918 года) до Шушинской декларации (15 июня 2021 года).

Участники симпозиума также посетят другие освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev