Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО)

Политика 14 сентября 2021 19:41 (UTC+04:00)
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев и заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров во вторник прибыли в Конью для участия в мероприятии по случаю «Дня высокопоставленных наблюдателей» в рамках совместных лётно-тактических учений «Сокол ТурАз – 2021».

Как сообщает Trend со ссылкой на Минобороны, на территории, где проводятся учения, состоялась торжественная встреча азербайджанской делегации с участием почетного караула.

Затем высокопоставленным гостям был представлен брифинг о ходе совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» и выполненных задачах. После брифинга состоялись выступления министров обороны Азербайджана и Турции.

Поприветствовав личный состав, принимающий участие в учениях, генерал-полковник Закир Гасанов отметил успешное развитие азербайджано-турецкого сотрудничества под руководством глав двух государств.

Было подчеркнуто, что двусторонние отношения основываются на стратегическом партнерстве, неотъемлемой частью которого являются последовательные меры, осуществляемые в области армейского строительства.

Особо отметив моральную поддержку, оказанную братской Турцией в ходе Отечественной войны, министр обороны выразил признательность турецкой стороне. Министр подчеркнул, что совместные учения способствуют дальнейшему повышению профессионализма военных пилотов.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар высоко оценил значимость совместных учений с точки зрения обретения опыта военнослужащими двух стран и подчеркнул важность развития двустороннего военного сотрудничества, которое направлено на обеспечение безопасности наших народов и стран, а также стабильности в регионе.

Высоко оценив профессионализм и мастерство участников учений, успешное выполнение ими поставленных задач, министры обеих стран пожелали участникам еще больших успехов на службе.

В заключение гости понаблюдали за практической частью учений.

Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Image
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Главы военных ведомств Азербайджана и Турции понаблюдали за ходом совместных учений «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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