Военные самолеты Азербайджана и Турции совершили боевые вылеты в рамках совместных учений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках совместных летно-тактических учений TurAz Şahini - 2021 в турецкой провинции Конья военные самолеты Азербайджана и Турции совершили боевые вылеты, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

В соответствии с планом учений были оперативно отработаны задачи по отражению атаки истребителей условного противника, уклонению от средств ПВО, нанесению ударов по обнаруженным наземным целям.

Военные пилоты обеих стран успешно выполнили поставленные задачи.

Учения продолжаются.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)