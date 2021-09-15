В городе Шуша проведено военное шествие в связи с годовщиной освобождения Баку от оккупации (ВИДЕО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:34)

БАКУ /Trend/ - В городе Шуша проведено военное шествие в связи с годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Об этом на своей странице в Twitter написал председатель правления Управления Государственного заповедника города Шуша Мефтун Аббасов, сообщает в среду Trend.

"Чувство гордости переполняет… 15 сентября в Шуше, освобожденной благодаря героизму нашей армии, отмечается 103-я годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. Гордимся нашей национальной армией», - говорится в публикации.

Отметим, что 15 сентября 2021 года исполняется 103 года с освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения в контексте азербайджано-турецкой дружбы и братства.

(Перевод: Кямаля Сеидова)