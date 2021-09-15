Армяне совершили в Агдаме чудовищные зверства – спецпредставитель Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армяне совершили в Агдаме чудовищные зверства, пытались стереть нашу историческую память.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана по Агдаму Эмин Гусейнов.

По его словам, когда говорится, что «армяне превратили Агдам в руины», речь идет не только об обычных разрушениях домов и зданий.

«Они попытались стереть нашу историю, следы нашей культуры. В советское время Агдам был красивым городом и промышленной зоной с большим потенциалом с экономической точки зрения. В городе работало 17 предприятий, и одно из них даже производило приборы для космической промышленности Советского Союза.

В то же время Агдам был центром мугама. Район воспитал множество выдающихся мастеров мугама. Мы сохранили это наследие. У жителей Агдама, которые приезжают сюда и видят эти руины, разрывается сердце, но они горды, что наши земли освобождены от оккупации», – сказал Эмин Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev