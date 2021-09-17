Азербайджан подаст в Международный суд иск против Армении - МИД

БАКУ /Trend/ - Помимо судебного разбирательства, возбужденного Азербайджаном против Армении в ЕСПЧ в январе этого года, в ближайшие дни Азербайджан обратится в суд с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD).

Об этом сообщила Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на вопрос о последней ситуации в международных судебных делах против Армении.

"Хотели бы отметить, что после прекращения незаконной оккупации Арменией части наших территорий были тщательно собраны и задокументированы факты грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев. Сюда входят случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств азербайджанцев из-за их этнической принадлежности.

Более миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих домов в результате армянской агрессии. Города Азербайджана полностью стерты с лица земли.

После подписания трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать Конвенцию, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев путем минирования ранее оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты заминированных территорий.

Мы обеспечим справедливость в рамках международного права в связи с грубым нарушением положений Конвенции Арменией", - сказала она.