Завтра истребители ВВС Азербайджана пролетят над Босфором
БАКУ /Trend/ - 21 сентября, в период с 12:00 по 12:30 по бакинскому времени, истребители ВВС Азербайджана и Турции совершат полеты над Босфором.
Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает в понедельник Trend.
Азербайджанские и турецкие военные самолеты выполнят показательные полеты в рамках фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021, который откроется в Стамбуле 21 сентября.
В показательных полетах, помимо самолетов F-16 турецких пилотажных групп Türk ulduzları и Solotürk, примут участие два многоцелевых истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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