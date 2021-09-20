МИД Азербайджана выразил соболезнования России
БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования России в связи с вооруженным инцидентом в Пермском государственном университете, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
«Выражаем искренние и глубокие соболезнования народу России, семьям и родным погибших в результате нападения в Пермском государственном университете и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении.
Отметим, что в Пермском государственном университете один из студентов открыл стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента погибли 6 человек, 28 – получили ранения.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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