Генералы из Азербайджана, Турции и Пакистана наблюдали за ходом учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках международных учений «Три брата – 2021» в Баку прошел "День высокопоставленного наблюдателя", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

В мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, а также командующий силами специального назначения ВС Турции генерал-лейтенант Омер Эртугрул Эрбакан, начальник Управления безопасности и борьбы с терроризмом ВС Пакистана генерал-майор Мумтаз Гусейн, высокопоставленные гости из Казахстана, военные атташе посольств указанных стран.

Гостям было доложено о ходе учений.

Затем подразделения специального назначения выполнили поставленные в соответствии с планом задачи на различных пунктах учений. Спецназ с высоким профессионализмом отработал задачи по проведению поисковых операций, контролю над обнаруженными объектами, уничтожению пунктов управления условного противника.

Также были даны координаты для управления огнем артиллерии и авиации, выполнены другие задачи при поддержке авиации.

В заключение глава минобороны Азербайджана поздравил участников учений с их успешным завершением, подчеркнув высокий профессионализм и мастерство военнослужащих трех братских стран.

По словам министра, учения показали, что навыки спецназа трех стран, применяющего современные технологии и новую тактику ведения боя, улучшились, кроме того, значительно повысился уровень его профессионализма.

Гасанов, выразив признательность Турции и Пакистану за поддержку во время Отечественной войны, завершившейся под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева победой нашего народа, отметил, что аналогичные учения будут проводиться и в будущем.

Было отмечено, что девиз учений - "Да здравствует братство Азербайджана, Пакистана и Турции!".

В завершение участникам учений были вручены памятные подарки.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)