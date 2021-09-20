Азербайджан и Франция планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области разминирования
БАКУ /Trend/ - Председатель Агентства по разминированию Вугар Сулейманов в понедельник встретился с послом Франции в Азербайджане Закари Гроссом.
Как сообщили Trend в Агентстве, в ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно гуманитарных операций по разминированию, проводимых Агентством на освобожденных территориях Азербайджана.
Обсуждались вопросы финансовой поддержки Францией деятельности по разминированию в Азербайджане и требующие поддержки направления в этой области.
В ближайшем будущем предусматривается подписание между сторонами документа, охватывающего такие направления, как поддержка операций по разминированию, помощь пострадавшим от мин и реализация проектов по повышению осведомленности об опасностях взрывчатых веществ.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)