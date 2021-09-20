Азербайджан и Франция планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области разминирования

БАКУ /Trend/ - Председатель Агентства по разминированию Вугар Сулейманов в понедельник встретился с послом Франции в Азербайджане Закари Гроссом.

Как сообщили Trend в Агентстве, в ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно гуманитарных операций по разминированию, проводимых Агентством на освобожденных территориях Азербайджана.

Обсуждались вопросы финансовой поддержки Францией деятельности по разминированию в Азербайджане и требующие поддержки направления в этой области.

В ближайшем будущем предусматривается подписание между сторонами документа, охватывающего такие направления, как поддержка операций по разминированию, помощь пострадавшим от мин и реализация проектов по повышению осведомленности об опасностях взрывчатых веществ.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)