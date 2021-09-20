Армяне уже начали признавать свои преступления против Азербайджана – депутат

БАКУ /Trend/ - Всем известно, что армяне во время обеих Карабахских войн нарушали нормы международного права и совершили множество преступлений против Азербайджана. Сюда можно отнести обстрел мирного населения, геноцид, применение запрещенного оружия и многое другое. К сожалению, международные организации до сих пор не предприняли шагов для правовой оценки этих деяний, что придало армянам уверенность, подтолкнув их к совершению новых преступлений. Однако сейчас армяне уже начали признавать свои преступления против Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов.

По его словам, военный эксперт Ван Амбарцумян относится именно к этой категории армян.

«Он разоблачил ложь Армении о Товузских событиях и 44-дневной Отечественной войне. В интервью Армену Григоряну на YouTube-канале Budrooo news военный эксперт раскрыл ряд интересных фактов. Говоря об июльских событиях 2020 года в Товузском районе, он сказал, что ему было стыдно из-за заявлений армянской стороны, в которых утверждалось, что азербайджанский спецназ якобы днем на "УАЗ"е пытался пересечь государственную границу Армении. То же самое Амбарцумян сказал в связи с заявлением армянской стороны о сбитии впервые в мире всепогодного тактического БПЛА израильского производства Hermes-900.

Амбарцумян сообщил, что выступил с жесткой критикой, когда Армения закупила российские Су-30СМ. Говоря о 44-дневной войне, армянский эксперт опроверг все обвинения в том, что Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей. При этом он добавил, что Армения четыре раза применила ОТРК "Искандер", дважды обстреляв Шушу и дважды – Баку. Однако эти попытки были предотвращены – ракеты были перехвачены и уничтожены средствами ПВО Азербайджана», – подчеркнул Мамедов.

Депутат отметил, что откровения Вана Амбарцумяна показывают, что правительство Армении, сознательно распространяя дезинформацию, обманывало свой народ во время войны, что является предательством.

«Это является показателем армянского лицемерия. Никаким обещаниям и заявлениям этого государства верить нельзя, что неоднократно подтверждалось историей. Эти признания в лишний раз подтверждают, что армянская армия была не в силах оказать какое-либо сопротивление Вооруженным силам Азербайджана, она неспособна это сделать и сейчас. "Сильная армянская армия" – это миф, который был развенчан горьким поражением в 44-дневной войне. Таким образом, Армения опозорилась в очередной раз.

Разоблачение этой лжи еще раз указывает на необходимость наказать Армению за ее преступления. Азербайджан предпримет все необходимые шаги, чтобы Армения была привлечена к ответственности, чтобы ее деяниям была дана правовая оценка. Азербайджан имеет на это полное право, и Армении придется ответить за свои преступления», – добавил Джейхун Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)

Twitter: @ElchinMehdiyev