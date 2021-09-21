Хикмет Гаджиев встретился с журналистами, блогерами и академиками из Грузии
БАКУ /Trend/ - Рад приветствовать журналистов, блогеров и академиков из соседней Грузии.
Как сообщает Trend, об на своей странице в Твиттер написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"У нас состоялся дружеский и широкий обмен мнениями по широкому кругу региональных проблем. Грузинские друзья посетят экономические зоны Восточный Зангезур и Карабах, в частности Шушу и Агдам", - отметил помощник Президента Азербайджана.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Международный центр Низами Гянджеви провел 21-ю встречу высокого уровня на тему «Что означает мир и стабильность в 21 веке?» (ВИДЕО)
На Бакинском олимпийском стадионе пройдет финал конкурса красоты Miss & Mister Grand Azerbaijan 2021
Генералы из Азербайджана, Турции и Пакистана наблюдали за ходом учений «Три брата – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане совместно с ПРООН создаются малые предприятия для граждан с ограниченными возможностями
В минобразования Азербайджана прокомментировали вопрос пропуска родителей в школу только при наличии COVID-паспорта