Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

С глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и раненых в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".