Президент Ильхам Алиев выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит на очередной, 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеообращения, передает в среду Trend.
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