В Баку находится еще одна международная делегация по расследованию фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с официальным визитом находится еще одна международная делегация, приглашенная уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Сабиной Алиевой для расследования фактов преступлений Армении на азербайджанских землях в период оккупации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Военные преступления Армении против Азербайджана, факты разрушения культурных памятников и последствия экологического террора будут оценены делегацией экспертов, возглавляемой председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС).

23 сентября делегация и глава аппарата омбудсмена Азербайджана, член Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Айдын Сафиханлы посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Сначала члены делегации посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, а затем могилу видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

После этого на Аллее шехидов была почтена память шехидов, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Общественность будет проинформирована об официальных встречах и оценочных миссиях, которые будут проведены в ходе визита.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)