Заместитель госсекретаря США поблагодарила Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд поблагодарила Азербайджан за поддержку усилий Соединенных Штатов по эвакуации граждан из Афганистана.
Об этом Нуланд написала в Twitter, сообщает в четверг Trend.
Она также отметила, что была рада встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Отметим, что встреча Нуланд и Байрамова состоялась в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Вера Платонова стала победительницей премии The Future of Emerging Europe Awards в номинации Female Business Leader of the Year (ФОТО)
Комиссия ОИС подготовит отчет о нарушениях прав человека во время армянской оккупации территорий Азербайджана
США готовы объединить усилия с европейскими союзниками для обеспечения надежных поставок газа - Дженнифер Гранхольм для АМИ Trend
В Баку находится еще одна международная делегация по расследованию фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации
Завершились очередные состязания по ориентированию на местности среди азербайджанских военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от реваншистского подхода – МИД Азербайджана
Хотя открытие коммуникаций могло бы стать важным шагом вперед, Армения пытается заблокировать прогресс – глава МИД Азербайджана
Турецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях «Нерушимое братство-2021», прибыли в Азербайджан (ФОТО)
Когда 10 волшебных пальцев творят на 88 клавишах… Бакинский вечер классицизма и романтизма (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Туркменистана предложил создать зону сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион»