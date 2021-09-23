Замглавы МИД Ирана посетил Агдам (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана Мохаммедом Казымом Саджадпуром и делегация, возглавляемая директором турецкого Центра исследований Ирана Хаккы Угуром, посетили Агдам, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.
В рамках визита гости были проинформированы о вандализме, совершенном армянами в Агдаме, и ознакомились с его последствиями.
Отметим, что Мохаммед Казым Саджадпур прибыл 21 сентября с визитом в Азербайджан для участия в трехстороннем заседании глав Исследовательских центров Азербайджана, Ирана и Турции.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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