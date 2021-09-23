Села и исторические памятники Агдама превращены в руины – грузинский эксперт

АГДАМ /Trend/ - Села и исторические памятники в Агдаме превращены в руины.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, это сказал находящийся с визитом в Агдаме эксперт Фонда стратегических и международных исследований Грузии, профессор Зураб Батиашвили.

Он отметил, что находится в Азербайджане уже третий день, и за это время побывал в Баку и Гяндже.

«Теперь мы в Агдаме, где села и исторические памятники превращены в руины. Я уверен, что в самом скором времени здесь все будет отстроено заново. Азербайджанский народ всеми силами поддержит это. Азербайджан – сильное государство как с экономической, так и с военной точки зрения», – сказал Батиашвили.

Напомним, что группа грузинских журналистов и блогеров совершила визит в освобожденный от оккупации город Агдам. В первую очередь они ознакомились с комплексом Имарат, где находится дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Гости из Грузии были подробно проинформированы об актах вандализма, совершенных армянами в период оккупации в отношении культурных, исторических и религиозных памятников Азербайджана.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)