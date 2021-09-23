Азербайджан подал в международный суд в Гааге иск против Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан подал иск против Армении в Международный суд ООН за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщает Trend со ссылкой на сайт международного суда.

В иске говорится, что Армения совершала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения: «Как прямыми, так и косвенными средствами Армения продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства. Во время боевых действий осенью 2020 года азербайджанцы снова стали объектом жестокого обращения Армении на почве этнической ненависти. Проведя политику этнической чистки, культурной чистки и разжигая ненависть к азербайджанцам Армения систематически нарушает права и свободы азербайджанцев, а также права Азербайджана в ущерб Конвенции».

В заявлении Азербайджан, в частности, утверждает, что политика и практика Армении по антиазербайджанской дискриминации имели как цель, так и следствие ущемления прав человека и основных свобод азербайджанцев в нарушение статей 2, 3, 4. 5, 6 и 7 Конвенции.

Азербайджан просит Суд привлечь Армению к ответственности за нарушение Конвенции и возместить нанесенный этим ущерб Азербайджану и его народу.