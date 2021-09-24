Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения приняла тогда предложенный мною план, то поражение не было бы для них столь унизительным

БАКУ/Trend/ - Если бы Армения приняла тогда предложенный мною план, который был поддержан Россией, то поражение не было бы для них столь унизительным.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«Практически с первых же дней военных действий я и в интервью журналистам, и в своих выступлениях, обращениях к азербайджанскому народу неоднократно говорил, что мы готовы остановить войну как только премьер-министр Армении назовет дату вывода с оккупированных территорий. Это я также говорил многим западным лидерам, лидерам западных стран, которые мне звонили во время военных действий и требовали или просили остановиться. Я говорил: я готов, я даю слово и всегда слово держу, но дайте мне дату. Вы хотите, чтобы война остановилась, я тоже хочу, дайте дату, поговорите с руководством Армении, мне нужна дата, когда освободятся территории. Нам война не нужна. И неоднократно в течение военных действий я это говорил публично. Также, естественно, мы были в регулярном контакте с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на разных этапах военных действий. После того, как начались военные действия, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения. Традиционно я поздравляю его с днем рождения. И вот это был первый наш телефонный контакт с момента, уже 10 дней прошло после начала военных действий. Мы тоже обсуждали вопросы, как, что сделать, чтобы война была остановлена. У меня были предложения. Владимир Владимирович частично это уже в одном из своих интервью осветил, так что слишком в детали вдаваться не хочу. Но известно уже, что эти предложения поддержала и российская сторона, но армянская сторона отказалась, и я думаю, совершила трагическую, роковую ошибку. Потому что, если бы они приняли тогда предложенный мною план, который был поддержан Россией, то поражение не было бы для них столь унизительным, и тысячи военнослужащих и с нашей стороны, и с армянской стороны остались бы живы. То есть, в смерти этих людей виновато именно армянское руководство, которое как минимум дважды за время военных действий упустило этот исторический шанс. Они рассчитывали на то, что их западные друзья им помогут. Они предъявляли открытые претензии России, что почему Россия за них не воюет. Хотя позиция России была полностью в соответствии с международным правом, потому военные действия велись на территории Азербайджана и не в зоне ответственности ОДКБ, о чем они должны были сами прекрасно знать. Тем более, была несколько удивительна апелляция к ОДКБ, той самой ОДКБ, которую Пашинян и его приспешники как могли дискредитировали, арестовав генсека ОДКБ, -вообще, это вопиющий факт, в мировой практике, я думаю, такого не было, - блокируя назначение нынешнего генсека ОДКБ в течение года, по существу ведя себя вызывающее, и совершенно это поведение не соответствовало месту, роли и значимости Армении на карте мира.

Поэтому, еще раз возвращаюсь к тому, о чем я говорил, неоднократно я эти заявления делал, и эта позиция была известна Владимиру Владимировичу Путину. И после того, как мы освободили город Шуша, Владимир Владимирович мне позвонил и сказал, что армянская сторона готова выполнить то, что она должна была выполнить. Он спросил: «Вы остаетесь на своей позиции?». Я сказал: «Да, я свою позицию не меняю. Если они дают нам даты вывода своих войск с оставшихся оккупированных территорий, мы остановимся». Это было 8 ноября вечером. А 9 ноября мы договорились созвониться вновь, потому что Владимир Владимирович играл очень активную роль, как бы он мои месседжи передавал Пашиняну, от него месседжи передавал мне. До глубокой ночи это длилось с раннего утра 9 ноября. И, конечно же, очень много было вопросов, которые надо было согласовать. Это все проходило в таком авральном режиме. Представьте, за один день согласовать текст между двумя враждующими странами, и, естественно, этот текст должен был учитывать реалии. И он учитывал эти реалии. Учитывал, что Азербайджан - это страна-победительница, а Армения – это страна, которая капитулировала. И вот это согласование, оно шло до глубокой ночи и перевалило за полночь. И уже по бакинскому времени это было 10 ноября, поэтому мы его и называем Заявлением от 10 ноября, по Москве это было 9-е. И вот текст был в конце согласован. Предполагалось, естественно, его подписание, но Владимир Владимирович попросил меня не настаивать на том, чтобы Пашинян подписывал это тоже в присутствии нас. Президент России - человек очень деликатный, очень тонкий, ко всем относится очень уважительно, и я сказал, что я не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то элементы, связанные с унижением, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить. Поэтому я согласился, что мы будем подписывать это вдвоем, но, естественно, с гарантией, что Пашинян это тоже где-нибудь подпишет. Где он это подписал, до сих пор не известно. Я неоднократно публично задавался этим вопросом, но ответа не получил, может быть, по происшествии года уже мы об этом тоже узнаем, просто для истории. Вот примерно пока в этом объеме то, что я могу сказать об этом дне», - отметил глава государства.