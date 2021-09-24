Тертер, находившийся вдали от зоны боевых действий, подвергся многочисленным ракетным ударам - зампред комиссии ОИС

ТЕРТЕР /Trend/ - Хотя Тертер находился вдали от зоны боевых действий, он подвергся многочисленным ракетным ударам.

Об этом сказал в пятницу Карабахскому бюро Trend заместитель председателя Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) Гаджи Али Ачыкгюль.

Он отметил, что в результате ракетных ударов в Тертере были разрушены жилые дома.

"Ранее мы осмотрели руины мечетей, инфраструктурных объектов, историко-культурных памятников в Агдаме. Теперь мы находимся в Тертере у дома, который подвергся ракетному обстрелу во время войны. Его владелец говорит, что чудом остался в живых, поскольку за пять минут до ракетного удара вышел на улицу. Теперь дом непригоден для жилья. Мы все это задокументируем и направим в международные организации в виде отчета", - сказал Ачыкгюль.

Отметим, что делегация в составе пяти представителей Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) находится в Азербайджане для расследования фактов преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации. Делегация сначала ознакомилась с ситуацией в Агдаме, а затем прибыла в Тертер. Также запланирована ее поездка в Гянджу.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)