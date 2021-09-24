Проведено расширенное заседание Кабинета министров Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось расширенное заседание Кабинета министров Азербайджана, посвященное обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов на 2022 год и показателей сводных бюджетов на последующие три года, сообщает Trend со ссылкой на Кабмин.

Открывая заседание, премьер-министр Али Асадов сказал, что 2020 год был знаменателен освобождением азербайджанских земель в результате блестящей победы над врагом. Было особо подчеркнуто, что эта победа в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева была достигнута благодаря лидерским качествам Верховного Главнокомандующего, безоговорочной поддержке со стороны народа и его сплоченности вокруг главы государства, мужеству и высокой боеспособности азербайджанской армии.

Коснувшись экономических показателей прошедшего периода 2021 года, премьер-министр сказал, что экономический рост за восемь месяцев составил 3,6 процента, в частности он отметил, что в ненефтяном секторе рост составил 5,7 процента, а в ненефтяной промышленности – 18,4 процента.

Было подчеркнуто, что проведение работ по реконструкции на освобожденных территориях, созданию современных сфер экономики, инфраструктуры, формированию сельского хозяйства, туризма как основных сфер деятельности, созданию нового международного и регионального транспортно-логистического коридора является одним из основных приоритетов, и этот вопрос отражен в государственном бюджете на следующий год.

Было отмечено, что в 2022 году одним из основных приоритетов будет создание финансовых гарантий для укрепления материально-технической базы армии, обеспечения ее современной военной техникой и вооружением, дальнейшего укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности, совершенствования оборонной промышленности и других мер.

Также были затронуты практические меры, принимаемые в Азербайджане для минимизации негативного воздействия COVID-19 на население и удержания ситуации под контролем. Было отмечено, что для борьбы с пандемией в 2022 году в госбюджете будет предусмотрена соответствующая сумма.

Предотвращение рисков, связанных с изменением климата, и адекватное реагирование на возможные последствия были характеризованы как серьезные задачи, стоящие перед правительством.

Было отмечено, что основным приоритетом в сельском хозяйстве является достижение качественных изменений, повышение производительности и эффективности.

В то же время было подчеркнуто, что предотвращение негативного влияния роста цен на некоторые товары на мировых рынках на продовольственное обеспечение страны, снижение зависимости от импорта и надежная организация продовольственной безопасности в числе вопросов, требующих особого внимания. Было отмечено, что в этой связи приняты соответствующие решения в связи с субсидиями для снижения негативного влияния резкого роста мировых цен на пшеницу на стоимость муки и мучных изделий, реализуемых в стране.

Подчеркивалось, что будет продолжена работа по обеспечению прозрачности и эффективности в государственных закупках, будут предприняты соответствующие шаги для решительного предотвращения закупок по завышенным ценам.

Было подчеркнуто, что во время тендеров контракты часто заключаются с одним источником, что неприемлемо. Было отмечено, что в целях обеспечения эффективного функционирования применяемого в стране механизма субсидирования будут приняты последовательные меры.

Было сказано, что усиление социальной защиты, социальные реформы, создание общественных рабочих мест, вопросы занятости и улучшение социального благосостояния малообеспеченного населения всегда должны быть в центре внимания.

Отмечалось, что всесторонняя государственная забота о семьях шехидов и инвалидов войны, оказание им материальной поддержки, лечение и улучшение их социального состояния и впредь будет приоритетной задачей.

Премьер-министр вновь напомнил, что достойная служба людям, заботливый и чуткий подход к обращениям граждан являются одной из основных обязанностей членов правительства, и этот вопрос всегда должен быть в центре внимания.

Затем были заслушаны отчеты по вопросам повестки дня и проведены обсуждения.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)