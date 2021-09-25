Фестиваль TEKNOFEST будет организован в дружественном и братском Азербайджане - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - С 2022 года фестивали TEKNOFEST превратятся в международный бренд, и первый подобный фестиваль будет организован в дружественном и братском Азербайджане.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения площадки четвертого Фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021 в Стамбуле, сообщает в субботу Trend.
Президент напомнил, что первый фестиваль TEKNOFEST, в котором приняло участие 20 тысяч человек, прошел в 2018 году, и в его рамках было организовано 14 технологических соревнований.
"Сегодня это 35 соревнований и 200 тысяч участников", - сказал Эрдоган.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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