Генсек ООН высоко оценил дипломатические усилия Азербайджана (версия 2)

Политика 26 сентября 2021 10:11 (UTC+04:00)
Генсек ООН высоко оценил дипломатические усилия Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 25 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках участия в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями в связи с сотрудничеством между Азербайджаном и ООН, будущей деятельностью и другими вопросами повестки дня.

Джейхун Байрамов поздравил Антониу Гутерриша с избранием на пост генерального секретаря ООН. Затем стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации появились возможности нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе строгого соблюдения принципов международного права. Он рассказал о ситуации на освобожденных от оккупации землях, масштабных разрушениях, учиненных Арменией, и минной угрозе.

Министр также отметил, что Армения до сих пор отказывается предоставить какую-либо информацию об около четырех тысячах азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, и подчеркнул, что это недопустимо.

С удовлетворением вспомнив свои визиты в Баку и встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, генеральный секретарь попросил передать его приветствия и наилучшие пожелания главе Азербайджанского государства.

Антонио Гутерриш высоко оценил глобальные инициативы Президента Азербайджана по борьбе с пандемией COVID-19, а также работу, проделанную в стране на национальном уровне для реализации Целей устойчивого развития, и выразил заинтересованность ООН в дальнейшем углублении сотрудничества с Азербайджаном в этом направлении.

Генсек подчеркнул важность специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной борьбе с пандемией COVID-19 и проведенной по инициативе Президента Азербайджана. Он отметил необходимость устранения гуманитарных последствий армяно-азербайджанского конфликта и обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам повестки дня ООН, представляющим взаимный интерес.

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