В Гааге прошло шествие, приуроченное ко Дню памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В городе Гаага прошли безмолвное шествие и акция, приуроченные к отмечаемому 27 сентября Дню памяти, сообщили в понедельник Trend в азербайджанском Государственном комитете по работе с диаспорой.

Как отмечается, акция прошла при совместной инициативе организаций-членов Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии, нидерландско-азербайджанского общества "Oдлар юрду" и Общества азербайджанских женщин Европы "Aнa Вэтэн".

Шествие началось у Дворца мира в Гааге и завершилось около посольства Азербайджана. Наши соотечественники держали в руках государственные флаги Азербайджана и Турции, фотографии азербайджанских шехидов и плакаты с надписями "27 сентября - День памяти в Азербайджане!", "Карабах - это Азербайджан!", "Мы никогда не забудем" и другие.

(Перевод: Турал Гараджаев)